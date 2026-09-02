В Петербурге открыли крупнейший в СНГ электрозарядный хаб

Крупнейший в России и СНГ многофункциональный зарядный хаб для электротранспорта «Правобережный» открыли в Санкт-Петербурге. Он способен обслуживать до 1100 автомобилей в сутки, сообщает ТАСС.

На площадке на Октябрьской набережной разместили 22 электрозарядные станции и 80 портов мощностью от 160 до 240 кВт. Заряжаться одновременно смогут легковые автомобили, каршеринг, автобусы, коммунальная и другая крупногабаритная техника.

«Самое важное, что это единственный в нашей стране и СНГ такой крупный хаб. Он построен по всем современным передовым стандартам», — заявил на открытии губернатор Петербурга Александр Беглов.

Для автомобилистов оборудовали круглосуточные зоны ожидания с Wi-Fi и вендинговыми аппаратами. «Правобережный» стал пятым подобным объектом, открытым в Петербурге.

По данным городских властей, сейчас в Северной столице насчитывается более 7 тыс. электромобилей и свыше 15 тыс. подзаряжаемых гибридов. С 2023 года в городе ввели в эксплуатацию 146 быстрых зарядных станций мощностью более 149 кВт.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне стали вдвое чаще покупать личные зарядные станции для электромобилей, а загрузка общественных зарядок выросла на 15–20%. Рост спроса специалисты связывали в том числе с увеличением числа электрокаров и подключаемых гибридов.