В Петербурге открылись катки с бесплатными мастер-классами и музыкой
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21 ноября в Санкт-Петербурге открыли сезон сразу три катка. Так, у Флагштока пока доступна часть площадки. Тем, кто впервые встаёт на коньки, удержать равновесие помогут опоры в виде пингвинов.
На катке «У моря» в «Севкабель Порту» запланировали бесплатные мастер-классы для посетителей. Коньки можно взять напрокат. В Новой Голландии с понедельника по четверг будут проводить по одному тематическому музыкальному сеансу в день. На новогодних праздниках добавят сеанс с 22:00 до 23:00, телеканал «Санкт-Петербург».
Напомним, в Москве этой зимой каток в Парке Горького займёт 18,3 тысячи квадратных метров. Общая длина ледовых дорожек составит 2,3 километра.