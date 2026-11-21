21 ноября в Санкт-Петербурге открыли сезон сразу три катка. Так, у Флагштока пока доступна часть площадки. Тем, кто впервые встаёт на коньки, удержать равновесие помогут опоры в виде пингвинов.

На катке «У моря» в «Севкабель Порту» запланировали бесплатные мастер-классы для посетителей. Коньки можно взять напрокат. В Новой Голландии с понедельника по четверг будут проводить по одному тематическому музыкальному сеансу в день. На новогодних праздниках добавят сеанс с 22:00 до 23:00, телеканал «Санкт-Петербург».