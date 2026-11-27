В Санкт-Петербурге отменили угрозу применения беспилотников. Сообщение об отбое появилось в городском канале оповещения РСЧС в MAX в 08:23. Предупреждение действовало почти четыре часа: его объявили в 04:28 утра.

Во время действия угрозы жителей и гостей города предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

На фоне опасности временные ограничения ввели в аэропорту Пулково. В 08:16 их сняли, после чего авиагавань возобновила приём и отправку самолётов. При этом расписание рейсов может восстанавливаться с задержками.

В Ленинградской области отбой воздушной опасности объявили в 08:30. По словам губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 45 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Ранее, 21 ноября, Life.ru сообщал об ограничениях в аэропорту Пулково на фоне угрозы БПЛА в Ленинградской области. Тогда воздушная гавань продолжала принимать и отправлять самолёты по согласованию с уполномоченными органами.