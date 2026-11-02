Пассажирка упала на рельсы на станции метро «Площадь Мужества» в Санкт-Петербурге и осталась жива. Из-за происшествия утром 2 ноября пришлось временно остановить движение поездов на первой, красной линии подземки. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

«Движение на линии 1 восстановлено. Пассажир жив», — говорится в сообщении транспортного предприятия.

Как уточнили в метрополитене, на пути упала женщина. Пока её поднимали, поезда не курсировали на участке от станции «Девяткино» до «Лесной».

Кроме того, между станциями «Лесная» и «Площадь Ленина» составы следовали с увеличенными интервалами. Ограничения затронули пассажиров, направлявшихся в центр города.

О восстановлении движения метрополитен сообщил около 08:34. Сейчас первая линия работает в обычном режиме.

Ранее Life.ru рассказывал о сбое на синей линии петербургского метро, который произошёл 26 октября. Тогда движение поездов приостановили между станциями «Петроградская» и «Купчино». На других участках составы следовали с увеличенными интервалами. Причины технических неполадок на момент первых сообщений не назывались.