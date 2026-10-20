В Петербурге перенесли перекрытие Дворцового моста с 20:30 на 21:30

В Санкт-Петербурге на час перенесли начало перекрытия Дворцового моста. Вместо ранее объявленных 20:30 переправу планируют закрыть 20 октября в 21:30. Движение должно возобновиться в 23:00. Об изменении времени сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Ограничения связаны с внеплановой разводкой моста для проведения ремонтных работ. Почему начало перекрытия решили сдвинуть на час, не уточняется.

Из-за закрытия переправы автобусы № 7, 10, 24 и 191 изменят привычные маршруты. Для объезда они будут использовать Благовещенский мост, соединяющий Васильевский остров с центральной частью города.

Корректировки затронут и троллейбусы № 1, 7, 10 и 11. Часть машин направят по сокращённым маршрутам, остальные временно переведут на объездные трассы, в том числе через Тучков мост.

В «Мостотресте» ранее объясняли, что внеплановая разводка необходима для внутренних профилактических работ. Провести их ночью невозможно из-за прохода каравана судов. Специалистам предстоит заняться системой привода противовеса правобережного разводного пролёта.

Ранее Life.ru рассказывал о начале сезона разводки мостов в Петербурге, когда первыми подняли пролёты Дворцового и Троицкого мостов. Перед стартом навигации специалисты обновили четыре гидроцилиндра Дворцового моста и проверили его оборудование.