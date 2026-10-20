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Регион
Опубликовано 20 октября, 15:07

В Петербурге перенесли перекрытие Дворцового моста с 20:30 на 21:30

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Koturanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Koturanov

В Санкт-Петербурге на час перенесли начало перекрытия Дворцового моста. Вместо ранее объявленных 20:30 переправу планируют закрыть 20 октября в 21:30. Движение должно возобновиться в 23:00. Об изменении времени сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Ограничения связаны с внеплановой разводкой моста для проведения ремонтных работ. Почему начало перекрытия решили сдвинуть на час, не уточняется.

Из-за закрытия переправы автобусы № 7, 10, 24 и 191 изменят привычные маршруты. Для объезда они будут использовать Благовещенский мост, соединяющий Васильевский остров с центральной частью города.

Корректировки затронут и троллейбусы № 1, 7, 10 и 11. Часть машин направят по сокращённым маршрутам, остальные временно переведут на объездные трассы, в том числе через Тучков мост.

В «Мостотресте» ранее объясняли, что внеплановая разводка необходима для внутренних профилактических работ. Провести их ночью невозможно из-за прохода каравана судов. Специалистам предстоит заняться системой привода противовеса правобережного разводного пролёта.

В Петербурге ищут мужчину, прыгнувшего в Неву с Благовещенского моста
В Петербурге ищут мужчину, прыгнувшего в Неву с Благовещенского моста

Ранее Life.ru рассказывал о начале сезона разводки мостов в Петербурге, когда первыми подняли пролёты Дворцового и Троицкого мостов. Перед стартом навигации специалисты обновили четыре гидроцилиндра Дворцового моста и проверили его оборудование.

Больше новостей о городском транспорте, дорожных ограничениях и жизни Петербурга — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Никита Никонов
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