Кировский районный суд Петербурга назначил 16-летнему подростку штраф в 40 тысяч рублей за выстрел в область уха шестиклассника. Юношу признали виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, пишет «Фонтанка».

Помимо уголовного наказания, суд взыскал с подростка 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Если собственных средств ему не хватит, выплату должны будут обеспечить родители. Ещё 60 тысяч рублей расходов потерпевшего взыскали с матери осуждённого.

Конфликт произошёл днём 25 января у дома 101 по проспекту Стачек. Как установил суд, подросток без реального повода затеял ссору с ранее незнакомым ему человеком, показал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в область левого уха.

Потерпевший получил акустическую травму. Ранее полиция сообщала, что при нападении использовали пусковое устройство «Сигнал охотника».

Подсудимый полностью признал вину. Гражданский иск потерпевшего суд удовлетворил.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске подростку назначили условный срок за выстрел из сигнальной ракетницы в лицо знакомому. Пострадавший получил травму глаза и попал в больницу. Прокуратура просила назначить виновному четыре года в воспитательной колонии.