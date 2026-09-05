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Опубликовано 5 сентября, 12:48

В Петербурге прошёл «Необыкновенный кросс» для питомцев и их хозяев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ладожском парке Санкт-Петербурга прошёл фестиваль «Необыкновенный кросс: Бегом с поводком». Спортивное событие собрало любителей собак и активного отдыха со всего города.

Для участников и гостей организаторы подготовили обширную развлекательную программу: совместный забег с четвероногими друзьями, мастер-классы, занятия по йоге и пилатесу, а также показательные выступления собак. Фестиваль не только объединяет единомышленников, но и привлекает внимание к проблеме бездомных животных.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт отметил главную идею мероприятия. По его словам, если в обычном кроссе побеждает тот, кто добежал первым, то в «необыкновенном» побеждает тот, кто финиширует не один, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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