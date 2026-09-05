В Петербурге прошёл «Необыкновенный кросс» для питомцев и их хозяев

В Ладожском парке Санкт-Петербурга прошёл фестиваль «Необыкновенный кросс: Бегом с поводком». Спортивное событие собрало любителей собак и активного отдыха со всего города.

Для участников и гостей организаторы подготовили обширную развлекательную программу: совместный забег с четвероногими друзьями, мастер-классы, занятия по йоге и пилатесу, а также показательные выступления собак. Фестиваль не только объединяет единомышленников, но и привлекает внимание к проблеме бездомных животных.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт отметил главную идею мероприятия. По его словам, если в обычном кроссе побеждает тот, кто добежал первым, то в «необыкновенном» побеждает тот, кто финиширует не один, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее около пяти тысяч человек пришли на юбилейный семейный фестиваль «День фронтовой собаки» на Поклонной горе в Москве. В программе участвовали более 50 кинологов и волонтёров и свыше 350 собак.