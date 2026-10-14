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Опубликовано 14 октября, 16:13

В Петербурге простились с актёром «Улиц разбитых фонарей» Барановым

Обложка © VK / Рязанский ТЮЗ (Театр на Соборной)

Обложка © VK / Рязанский ТЮЗ (Театр на Соборной)

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с актёром театра и кино Владимиром Барановым, известным по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Церемония прошла 14 октября в городском крематории. Об этом РИА «Новости» сообщили в Рязанском областном театре юного зрителя, где служил артист.

Проводить Баранова в последний путь приехали около 40 сотрудников театра. Среди присутствовавших были не только актёры, но и работники технических цехов. Как рассказали в учреждении, на церемонии собралась практически вся труппа.

Коллеги тепло отозвались об ушедшем артисте. Представительница театра подчеркнула, что Владимир Николаевич был достойным человеком и пользовался искренней любовью коллектива.

О смерти Баранова стало известно 10 октября. Актёру было 70 лет. Его уход подтвердил Рязанский ТЮЗ, с которым была связана театральная деятельность артиста.

За годы работы в кинематографе Баранов исполнил 88 ролей. Зрители могли видеть его в военной драме «Торпедоносцы», историческом фильме «Русский ковчег» и популярных телепроектах «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Пепел».

Широкую известность ему принесли появления в криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Эти работы стали частью обширной фильмографии актёра, продолжавшего выступать и на театральной сцене.

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Ранее Life.ru сообщал, что причиной смерти Владимира Баранова стала непродолжительная болезнь. Об этом рассказала дочь артиста, не уточнив диагноз и другие медицинские подробности.

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Наталья Демьянова
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