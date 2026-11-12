В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина устроил погром на берегу Матисова канала, пытаясь разрушить пирс кувалдой и ломом. Прервать необычную расправу с причалом удалось сотрудникам Росгвардии, однако вместо полицейского отдела нарушитель отправился в больницу. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося разбить пирс кувалдой. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Инцидент произошёл вечером 9 ноября в Красносельском районе. Около 19:00 работники торгового центра на Петергофском шоссе заметили нетрезвого горожанина, который методично наносил удары по конструкции на смотровой площадке.

Сотрудники ТЦ решили не выяснять лично, чем пирс так провинился перед незнакомцем, и воспользовались тревожной кнопкой.

Прибывший наряд вневедомственной охраны застал мужчину непосредственно за разрушительным занятием. Его задержали, а металлические инструменты изъяли.

Однако вскоре выяснилось, что дебоширу требуется медицинская помощь. Мужчина находился в настолько сильном алкогольном опьянении, что росгвардейцам пришлось вызвать скорую.

Врачи обнаружили у задержанного признаки алкогольной интоксикации и доставили его в стационар.

Теперь правоохранителям предстоит установить мотивы необычного поступка и оценить повреждения причала. Окончательная сумма ущерба пока неизвестна.