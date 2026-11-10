Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали цифровую верфь на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Её запуск уже повысил производительность предприятия и сократил сроки строительства судов на стапеле.

В Петербурге создали цифровую верфь. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Разработчики объединили производственные процессы в отечественной цифровой системе и сами изготовили часть оборудования. Основой работы стали трёхмерные модели, содержащие сведения о размерах, массе и расположении деталей.

Такие модели позволяют проводить виртуальные испытания, раскраивать металл и планировать обслуживание судна. Ошибки конструкции теперь можно выявлять ещё до начала резки металла, избегая дорогостоящих переделок при сборке, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».