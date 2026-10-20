В Петербурге спилили тополь, попавший в Call of Duty: Modern Warfare

В Санкт-Петербурге спилили берлинский тополь на набережной канала Грибоедова у Банковского моста. Дерево было последним сохранившимся представителем исторической аллеи берлинских тополей, высаженной вдоль канала в 1910-х годах, пишет сообщество «Деревья Петербурга».

Берлинский тополь спилили в Санкт-Петербурге. Фото © VK / Деревья Петербурга

Тополь был частью аллеи, высаженной вдоль канала в 1910-х годах. По данным активистов, она тянулась от Спаса на Крови до Гороховой улицы, а дерево у Банковского моста оставалось последним представителем этой посадки. В марте 2019 года на стволе установили памятную табличку. Тогда возраст дерева оценивали в 109 лет.

Дерево также попало в игру Call of Duty: Modern Warfare. В миссии «Старые друзья» действие разворачивается в Петербурге, среди достопримечательностей которого показан и этот тополь. Берлинский тополь — гибрид, выведенный около 1870 года в Берлинском ботаническом саду. В отличие от многих других тополей, он почти не образует пуха.

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