В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Семён Агафонов»

Новый корабль противоминной обороны «Семён Агафонов» проекта 12700 «Александрит» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Торжественная церемония прошла на предприятии 30 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Тральщик стал 12-м кораблём проекта. Он предназначен для поиска и уничтожения морских мин, причём экипаж может выполнять часть задач, не заходя непосредственно в опасную зону.

В Петербурге спустили на воду тральщик «Семён Агафонов». Видео © телеканал «Санкт-Петербург».

На борту предусмотрены два безэкипажных катера, а также телеуправляемые и автономные подводные аппараты. По словам заместителя главкома ВМФ по вооружению Игоря Мухаметшина, оборудование проекта продолжает совершенствоваться вместе с конструкторским бюро и предприятиями, выпускающими средства поиска и уничтожения мин.

Корпус «Александрита» выполнен из композитных материалов. Такая конструкция легче металлической, не подвержена коррозии и позволяет повысить манёвренность корабля.

Тральщик получил имя Героя Советского Союза Семёна Агафонова, участника Великой Отечественной и Советско-японской войн. В годы службы он участвовал более чем в полусотне десантных операций в тылу противника.

Теперь кораблю предстоят монтажно-отделочные работы и испытания на Балтике. В 2027 году «Семён Агафонов» должен отправиться к месту службы на Северном флоте. Экипаж уже сформирован и прошёл подготовку.

Ранее Life.ru рассказывал о прибытии на Северный флот другого тральщика проекта 12700 «Александрит» — «Полярного». Он стал десятым кораблём этой серии, вошедшим в состав ВМФ России.