В Петербурге суд арестовал троих мужчин за перевозку не менее 12 кг гашиша

Суд отправил под арест троих мужчин по делу о попытке перевезти крупную партию гашиша в Татарстан. Фигурантов задержали в Гатчинском районе Ленинградской области при перегрузке наркотика из одной машины в другую, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Александра Чудинова, Станислава Вотякова и Павла Курбатова. В СИЗО мужчины останутся до 17 ноября.

Фигурантов задержали в деревне Малое Верево. По версии следствия, там мужчины собирались переложить 128 упаковок с гашишем из одного автомобиля в другой. Затем наркотик планировали отвезти в Татарстан для дальнейшей продажи.

Запрещённое вещество собирались спрятать в конструктивных полостях машины. Сотрудники ФСБ задержали мужчин во время подготовки тайника. Сами обвиняемые просили суд не отправлять их под стражу.

Пока фигурантам вменяют не менее 12 кг гашиша. При этом этот вес установили после исследования только одной из 128 обнаруженных упаковок. Поэтому фактическая масса всей изъятой партии может оказаться значительно выше.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФТС и МВД пресекли канал поставки синтетических наркотиков в Киргизию. Во время досмотра автомобиля оперативники нашли три свёртка с веществом α-PVP общей массой более 3 кг. Стоимость этой партии на теневом рынке оценили более чем в 15 млн рублей.