Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 18:57

В Петербурге у бывшего замглавы Госстройнадзора хотят изъять активы на 1,5 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Генпрокуратура России потребовала изъять имущество бывшего заместителя начальника Госстройнадзора Санкт-Петербурга Вячеслава Захарова на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. При этом за более чем 20 лет государственной службы официальный доход чиновника составил всего 84 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Иск поступил в Приморский районный суд Петербурга. Ответчиками по делу выступают не только Захаров, но и другие физические и юридические лица, связанные с приобретением спорных активов.

Прокуратура добивается передачи государству 35 земельных участков в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, восьми жилых и 31 нежилого здания. Кроме того, в перечень вошли девять квартир, машино-место, восемь автомобилей и маломерное судно.

По версии надзорного ведомства, бывший чиновник использовал служебное положение для личного обогащения. Захаров работал в Госстройнадзоре с 2001 по 2024 год, причём с 2010 года занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Как утверждает Генпрокуратура, вопреки антикоррупционным ограничениям госслужащий продолжал заниматься предпринимательской деятельностью. По данным истца, Захаров лично и через доверенных лиц управлял компаниями «Мега-Строй» и «Реал-Яхтинг».

Общая стоимость приобретённого имущества, согласно иску, превысила официальные доходы бывшего чиновника почти в 18 раз. Прокуратура считает активы приобретёнными с нарушением антикоррупционного законодательства и требует обратить их в доход государства.

Предварительное судебное заседание назначено на 5 ноября.

У экс-главы Ростова нашли коллекцию часов почти на 12 млн рублей
У экс-главы Ростова нашли коллекцию часов почти на 12 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, что Генпрокуратура потребовала изъять активы семьи бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. По данным надзорного ведомства, чиновник продолжал участвовать в коммерческой деятельности во время госслужбы, а стоимость имущества, которое требуют передать государству, может достигать трёх миллиардов рублей.

Больше новостей о расследованиях, коррупционных делах и решениях судов — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar