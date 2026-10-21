В Петербурге у бывшего замглавы Госстройнадзора хотят изъять активы на 1,5 млрд

Генпрокуратура России потребовала изъять имущество бывшего заместителя начальника Госстройнадзора Санкт-Петербурга Вячеслава Захарова на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. При этом за более чем 20 лет государственной службы официальный доход чиновника составил всего 84 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Иск поступил в Приморский районный суд Петербурга. Ответчиками по делу выступают не только Захаров, но и другие физические и юридические лица, связанные с приобретением спорных активов.

Прокуратура добивается передачи государству 35 земельных участков в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, восьми жилых и 31 нежилого здания. Кроме того, в перечень вошли девять квартир, машино-место, восемь автомобилей и маломерное судно.

По версии надзорного ведомства, бывший чиновник использовал служебное положение для личного обогащения. Захаров работал в Госстройнадзоре с 2001 по 2024 год, причём с 2010 года занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Как утверждает Генпрокуратура, вопреки антикоррупционным ограничениям госслужащий продолжал заниматься предпринимательской деятельностью. По данным истца, Захаров лично и через доверенных лиц управлял компаниями «Мега-Строй» и «Реал-Яхтинг».

Общая стоимость приобретённого имущества, согласно иску, превысила официальные доходы бывшего чиновника почти в 18 раз. Прокуратура считает активы приобретёнными с нарушением антикоррупционного законодательства и требует обратить их в доход государства.

Предварительное судебное заседание назначено на 5 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Генпрокуратура потребовала изъять активы семьи бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. По данным надзорного ведомства, чиновник продолжал участвовать в коммерческой деятельности во время госслужбы, а стоимость имущества, которое требуют передать государству, может достигать трёх миллиардов рублей.