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Опубликовано 29 октября, 17:30

В Петербурге умер второй пострадавший при атаке беспилотников ВСУ 18 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pimen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pimen

В НИИ имени Джанелидзе скончался один из пострадавших при атаке беспилотников, которая произошла 18 октября. Об этом сообщает 78.ru. В тот день в больницу поступили двое раненых.

Одному из них врачи не смогли помочь — он умер от тяжёлых травм. Второго пострадавшего удалось спасти. Его выписали в удовлетворительном состоянии.

Всего в результате атаки дронов пострадали пять человек. Ещё один человек погиб ранее: он находился в машине, когда на автомобиль упали обломки.

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В ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Беглова, в городе оказались повреждены 14 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных. Возгорания также произошли на Петербургском нефтяном терминале, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе. После отмены воздушной опасности экстренные службы продолжили устранять последствия ударов.

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Дарья Нарыкова
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