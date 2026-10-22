В Петербурге условно осудили директора стройфирмы, спрятавшего тело рабочего

В Санкт-Петербурге гендиректор строительной компании получил полтора года условно после гибели рабочего, тело которого он вывез со стройплощадки и спрятал в лесу. Петроградский районный суд признал Александра Костылева виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Директора задержали в конце июля и отправили под домашний арест. Мужчина полностью признал вину, принёс извинения сестре погибшего и выплатил ей три миллиона рублей компенсации.

Суд назначил Костылеву год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, ему запретили почти на три года заниматься строительством, реконструкцией и ремонтом жилых домов. Дело рассмотрели в особом порядке.

Напомним, 28 июля прохожий обнаружил тело мужчины в лесополосе возле реки Сестры. Выяснилось, что погибший работал на стройке на Малом проспекте Петроградской стороны и сорвался с высоты пятого этажа. Вместо обращения в экстренные службы директор вывез тело на автомобиле и спрятал в лесу.