Мумию мужчины нашли среди гор мусора в петербургской квартире

В Петербурге строители случайно обнаружили мумифицированное тело мужчины в квартире, заваленной мусором. Находку сделали во время ремонта фасада жилого дома на улице Белы Куна, когда рабочие заглянули в окно.

В Петербурге строители нашли мумифицированное тело в захламлённой квартире. Фото © VK / ДПК «5-й караул»

Попасть внутрь жилища оказалось непросто. Полицейским пришлось обратиться за помощью к спасателям пожарной команды «Пятый караул», которые вскрыли квартиру и обеспечили доступ правоохранителям.

Внутри обнаружили горы пустых бутылок, коробок и другого хлама. Среди завалов находилось тело мужчины, которое уже начало мумифицироваться. Судя по состоянию останков, погибший мог пролежать в помещении продолжительное время.

Установить даже примерный возраст умершего непосредственно на месте не удалось. Неизвестной пока остаётся и дата смерти.

Ранее Life.ru рассказывал о другой захламлённой квартире в Петербурге, где среди мусора обнаружили погибшую женщину. После находки коммунальщики начали разбирать завалы на улице Наставников и спустя три дня обнаружили в одной из комнат живую соседку умершей. Её передали медикам, а обстоятельства произошедшего начали выяснять. Похожий случай произошёл во Владивостоке: там спасатели вскрыли квартиру 70-летней пенсионерки и обнаружили её тело среди мусора и погибших домашних животных. Часть кошек удалось спасти, однако некоторым потребовалась ветеринарная помощь.