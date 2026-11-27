В Санкт-Петербурге с 5 декабря снизится стоимость проезда по 24 маршрутам Западного скоростного диаметра (ЗСД) для легковых автомобилей с транспондером. О введении сезонных скидок впервые за время эксплуатации магистрали сообщили в пресс-службе Смольного.

Наибольшую экономию получат автомобилисты, следующие между Богатырским проспектом и северным участком КАД. Стоимость поездки снизится со 149 до 70 рублей, а между Шуваловским проспектом и КАД — со 127 до 60 рублей.

Вдвое дешевле станет проезд от южного выезда с КАД до Благодатной улицы и набережной Екатерингофки — 55 и 95 рублей соответственно. Поездки от Шкиперского протока и набережной Макарова до Шуваловского проспекта обойдутся в 90 рублей вместо 186. Скидки на этих направлениях распространяются на движение в обе стороны.

Ещё на нескольких маршрутах тарифы снизят на 15–31%. Продолжительность акции будет зависеть от востребованности магистрали. По словам губернатора Александра Беглова, городские власти стремятся сделать скоростные трассы доступными для максимального числа автомобилистов.

Для небольших грузовиков и микроавтобусов расценки сохранятся. Вместе с тем на отдельных маршрутах увеличится стоимость проезда тяжёлых грузовиков и трёхосных автобусов.

Ежедневно на ЗСД фиксируется около 300 тысяч поездок, причём 90% транспортного потока приходится на легковые автомобили.

Ранее в ноябре в Госдуме поддержали поправку о запрете платного проезда к домам в коттеджных посёлках. Инициатива направлена на обеспечение свободного доступа жителей к дорогам общего пользования внутри таких поселений.