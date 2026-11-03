В Петербурге второй день ищут пропавшего 12-летнего мальчика
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Санкт-Петербурге разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 2 ноября. С понедельника его местонахождение остаётся неизвестным, сообщает петербургское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
Согласно опубликованной ориентировке, рост ребёнка составляет около 155 сантиметров. У него тёмные волосы и тёмно-зелёные глаза.
В день исчезновения мальчик был одет в чёрную куртку, футболку цвета хаки, зелёные штаны и светлые кроксы.
По информации телеканала 78.ru, ребёнок может находиться в северной части города. Сообщается, что в день пропажи он перемещался между станциями метро. Волонтёры обследуют подъезды и детские площадки, а также опрашивают сотрудников заведений общественного питания.
Ранее Life.ru рассказывал, что поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» планирует до конца 2026 года внедрить беспилотники, способные летать по заданному маршруту без спутниковой навигации. Как пояснил председатель отряда Григорий Сергеев, необходимость разработки возникла из-за помех от средств радиоэлектронной борьбы, затрудняющих применение дронов при поиске пропавших людей.