В Санкт-Петербурге разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 2 ноября. С понедельника его местонахождение остаётся неизвестным, сообщает петербургское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной ориентировке, рост ребёнка составляет около 155 сантиметров. У него тёмные волосы и тёмно-зелёные глаза.

В день исчезновения мальчик был одет в чёрную куртку, футболку цвета хаки, зелёные штаны и светлые кроксы.

По информации телеканала 78.ru, ребёнок может находиться в северной части города. Сообщается, что в день пропажи он перемещался между станциями метро. Волонтёры обследуют подъезды и детские площадки, а также опрашивают сотрудников заведений общественного питания.