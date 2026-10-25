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Регион
Опубликовано 25 октября, 09:32

Медведи меняют правила поиска: В «ЛизаАлерт» объяснили, когда волонтёрам приходится отступать

«ЛизаАлерт»: Поиски пропавших в ряде регионов приостанавливают из-за медведей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» вынужден временно прекращать поиски пропавших людей в отдельных регионах России из-за опасного поведения медведей. Об этом ТАСС рассказал председатель организации Григорий Сергеев.

Причём дело не просто в присутствии хищников. По словам Сергеева, поисковики оценивают поведение животных и вероятность того, что встреча с человеком закончится нападением.

Особую тревогу вызывают медведицы с маленькими медвежатами и звери, привыкшие находиться рядом с людьми. Такие животные могут вести себя не так, как ожидают добровольцы.

«Возможно, он от нашей группы не уйдет, а поступит как-то иначе», — объяснил руководитель отряда.

Из-за подобных угроз поисковикам приходится пересматривать порядок проведения работ. Более того, в некоторых регионах, по словам Сергеева, государственные органы уже ввели прямые запреты на посещение лесов из-за нетипичного поведения медведей.

Что делать при встрече с медведем: как спастись в лесу и при нападении
Что делать при встрече с медведем: как спастись в лесу и при нападении

С подобной опасностью добровольцы сталкивались и раньше. Life.ru рассказывал, что во время поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае волонтёры обнаруживали следы медведей. Чтобы снизить риск встречи с хищниками, территорию дополнительно обследовали беспилотниками с тепловизорами. За год поиски пропавших супругов и их пятилетней дочери возобновляли 11 раз, однако установить их местонахождение не удалось.

Между тем ситуация с выходами медведей к людям остаётся напряжённой. Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае с начала мероприятий по регулированию численности хищников отстрелили более тысячи животных. По данным регионального Минприроды на 16 октября, опасность встречи с медведями на отдельных территориях сохранялась.

Больше новостей об опасных происшествиях, поисково-спасательных операциях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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