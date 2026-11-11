Группу чёрных риелторов из Санкт-Петербурга заподозрили в причастности к пяти смертям собственников квартир. По версии следствия, в 2017–2018 годах злоумышленники входили в доверие к одиноким людям и предлагали выпить, принося алкоголь с ядовитым метанолом.

В Петербурге задержали «чёрных риелторов». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

После смерти хозяев их жильё по поддельным паспортам переоформляли на сообщников и продавали. Участников группы задержали в феврале 2026 года по подозрению в махинациях с недвижимостью. Теперь в деле появились статьи об убийстве и причинении смерти по неосторожности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Москве завершили расследование хищения квартир на сумму свыше 150 миллионов рублей. Обвинения предъявили 22 фигурантам. По версии следствия, они присваивали жильё умерших или длительно отсутствовавших собственников, используя поддельные документы и фиктивные сделки.