В Петербурге завершили дело о притонном «стартапе» с доходом в 21 млн рублей

В Петербурге завершили расследование уголовного дела против 13 участников сети подпольных притонов с доходом в более 21 млн рублей. Оперативники нагрянули сразу по нескольким адресам, где, по версии следствия, на протяжении пяти лет оказывали секс-услуги. Во время полицейской облавы девушка попыталась выбраться через окно.

В Петербурге завершили дело о сети интим-салонов с доходом 21 млн рублей. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Всего сеть работала в пяти точках города. За это время её предполагаемые организаторы получили около 21 млн рублей дохода. Следствие считает, что подпольный бизнес возглавлял 42-летний мужчина. В структуру также входили администраторы, водители-охранники, «инкассаторы», системный администратор и специалист по продвижению в соцсетях.

Работу салонов пресекли ещё в мае 2025 года. При силовой поддержке Специального полка полиции правоохранители тогда задержали 13 человек.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Восемь обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, для нескольких других действует запрет определённых действий. Материалы направлены в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Хабаровске и Владивостоке при поддержке Росгвардии пресекли работу трёх подпольных интим-салонов. Во Владивостоке они действовали с 2018 года, в Хабаровске — с 2024-го, а услуги маскировали под процедуры релаксации. Задержали двух организаторов (32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину) и бухгалтера, а также доставили семь женщин от 24 до 42 лет.