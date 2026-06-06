18-летнюю модель из России по ошибке закрыли на 6 часов в тюрьме с проститутками в Мексике

Российская модель провела шесть часов в мексиканской тюрьме вместе с проститутками. Её приняли за нелегалку. Видео с историей Анастасии из Петербурга выложила кастинг-директор Олена Грабовська, которая объяснила ошибку своей подопечной.

Россиянка провела шесть часов в мексиканской тюрьме с проститутками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olenagrabovskaia

18-летняя модель прилетела в Мексику по приглашению модельного агентства, но на паспортном контроле у неё была туристическая виза, а не рабочая. Девушка растерялась, плохо ответила на вопросы пограничников, и её задержали.

У Анастасии забрали телефон и вещи и отправили в тюрьму. Там вместе с ней сидели проститутки. Через два часа ей разрешили позвонить маме. Мать стала связываться с агентством и подтверждать, что дочь ехала по контракту.

Следующие четыре часа модель провела на допросах, доказывая, что приглашение настоящее и она не собиралась работать нелегально. В итоге ей поверили и отпустили.

Ранее Life.ru рассказал, что российский подросток несколько дней был вынужден ночевать в аэропорту Гуанчжоу и просить милостыню. 15-летний парень перебрался из Москвы в Китай два месяца назад. Перед отъездом он подписал контракт с модельным агентством, но оно необоснованно разорвало договор и не выплатило подростку почти 10 тысяч юаней (около 110 тысяч рублей). Сегодня подросток вместе с мамой вылетел в Москву.