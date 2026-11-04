В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн
Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Вечерний Петербург украсили огни одного из самых узнаваемых архитектурных символов города. На Стрелке Васильевского острова зажгли факелы знаменитых Ростральных колонн, превратив историческую набережную в эффектное световое зрелище. Огни будут гореть до 22:30.
Зажжение факелов стало заметным событием для жителей и гостей Северной столицы, которые могут увидеть подсвеченные колонны на фоне вечернего города. Ростральные колонны расположены на стрелке Васильевского острова и являются одной из визитных карточек Санкт-Петербурга.
Огни на сооружениях традиционно привлекают внимание благодаря своей исторической и архитектурной значимости. Сами колонны украшены рострами — выступающими носовыми частями кораблей, символизирующими морское могущество России.
Факелы останутся зажжёнными до 22:30, после чего их погасит городская служба.
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