Вечерний Петербург украсили огни одного из самых узнаваемых архитектурных символов города. На Стрелке Васильевского острова зажгли факелы знаменитых Ростральных колонн, превратив историческую набережную в эффектное световое зрелище. Огни будут гореть до 22:30.

Зажжение факелов стало заметным событием для жителей и гостей Северной столицы, которые могут увидеть подсвеченные колонны на фоне вечернего города. Ростральные колонны расположены на стрелке Васильевского острова и являются одной из визитных карточек Санкт-Петербурга.

Огни на сооружениях традиционно привлекают внимание благодаря своей исторической и архитектурной значимости. Сами колонны украшены рострами — выступающими носовыми частями кораблей, символизирующими морское могущество России.

Факелы останутся зажжёнными до 22:30, после чего их погасит городская служба.