В подконтрольном Киеву Запорожье вспыхнул сильный пожар после взрывов

Сильный пожар разгорелся на территории предприятия в подконтрольном Киеву городе Запорожье после серии взрывов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы назначенной Украиной администрации региона Михаил Семикин.

Над Запорожьем поднялись густые клубы дыма после взрывов на предприятии. Фото © Telegram / Михайло Семікін - Запорізька ОВА

Представитель украинских властей опубликовал в своём Telegram-канале фотографии с места происшествия. На кадрах видны густые клубы тёмного дыма, поднимающиеся высоко над городом.

По словам Семикина, возгорание произошло на промышленной территории. При этом название предприятия, характер повреждений и масштаб пожара он не уточнил.

Тем временем в Киеве и Киевской области часть потребителей осталась без электричества после атаки на объект энергетической инфраструктуры. Энергетики начнут восстанавливать подачу электричества, как только позволит обстановка. В ведомстве не уточнили, когда ремонтные бригады смогут приступить к работе. В министерстве также призвали не распространять сведения о последствиях удара.