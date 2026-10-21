В Подмосковье 16-летняя девушка подожгла две АЗС по указанию лжесиловиков

В подмосковной Истре полицейские установили 16-летнюю девушку, подозреваемую в поджоге двух автозаправочных станций. По словам несовершеннолетней, она выполняла указания неизвестных, которые связались с ней через мессенджер и представились сотрудниками органов безопасности. Об этом сообщили в полиции Московской области.

Оба пожара произошли вечером 20 октября. Сначала сообщение о возгорании поступило с автоматизированной АЗС на улице Школьной в посёлке Пионерский. Ещё один инцидент произошёл на заправке на улице Панфилова в Истре.

Прибывшие на места происшествий экстренные службы ликвидировали огонь. В результате поджогов никто не пострадал. Полицейские установили, что причиной обоих возгораний стали умышленные действия.

Вскоре сотрудники ОМВД России «Истринский» установили личность предполагаемой поджигательницы. Ею оказалась 16-летняя местная жительница. Девушку доставили в отдел полиции для разбирательства.

Во время опроса в присутствии законных представителей подросток заявила, что действовала по инструкциям незнакомцев из мессенджера. Собеседники выдавали себя за сотрудников органов безопасности и давали ей указания.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества и по статье 205 УК РФ о террористическом акте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.