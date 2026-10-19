В Подмосковье дачница случайно отрезала себе палец и привезла его хирургам в перчатке

В Подмосковье хирурги Пушкинской больницы спасли палец женщине, которая случайно отрезала его электрическим секатором во время обрезки малины. Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, врачи провели сложнейшую микрохирургическую операцию, продолжавшуюся шесть часов. Спустя шесть дней стало ясно, что палец прижился.

Несчастный случай произошёл во время осенних садовых работ. Женщина подрезала кусты малины и внезапно услышала характерный хруст. Поначалу она даже не поняла, насколько серьёзно пострадала, а затем обнаружила отрезанный палец внутри садовой перчатки.

Пострадавшая не растерялась: обработала рану, сохранила отделённый палец и самостоятельно добралась до больницы. Обследование показало, что ткани находятся на грани жизнеспособности, однако шанс восстановить палец ещё оставался. Пациентку срочно отправили в операционную.

«Под операционным микроскопом мы фактически собрали палец заново: сопоставили кости, сшили сухожилия, но самое главное – восстановили мельчайшие кровеносные сосуды и нервные волокна, диаметр которых исчисляется долями миллиметра. Это была кропотливая и напряженная работа – права на ошибку не было», — рассказал хирург-травматолог Александр Первухин.

К пальцу постепенно возвращаются чувствительность и подвижность. Фото © Пресс-служба Минздрава Подмосковья

Операция завершилась успешно. Через шесть дней врачи убедились, что кровоснабжение восстановилось, а кожа приобрела здоровый розовый оттенок. К пальцу постепенно возвращаются чувствительность и подвижность.

Сейчас женщина проходит реабилитацию. Несмотря на первые положительные результаты, для восстановления функций пальца потребуется время.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Москве. Женщина случайно лишилась пальца, зацепившись кольцом за металлический штырь. Столичные микрохирурги смогли вернуть палец на место, восстановив повреждённые кости, сухожилия, нервы и сосуды. После операции пациентке также потребовалась реабилитация.