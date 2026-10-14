В Подмосковье крыса покусала парня, пытавшегося прогнать её от дома

В подмосковном Красногорске 27-летний парень попал в больницу после неудачной попытки прогнать дикую крысу от своего дома. Как сообщает сайт MK.ru со ссылкой на Красногорскую клиническую больницу, грызун набросился на местного жителя и несколько раз укусил его за правую руку.

Всё началось с неожиданной встречи с животным возле жилища. Молодой человек решил не оставлять незваную гостью в покое и попытался её спугнуть. Для этого он сделал несколько резких выпадов в сторону крысы.

Однако грызун вместо бегства перешёл в нападение. Зверёк вцепился парню в руку и оставил болезненные раны. После произошедшего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В больнице пациента осмотрели и направили на курс профилактических прививок против бешенства. Госпитализация не потребовалась, сейчас молодой человек уже находится дома.

Медики напоминают, что после укуса животного необходимо тщательно промыть повреждённое место большим количеством воды с мылом. Затем следует обработать края раны антисептиком и как можно быстрее обратиться к врачу.

Ранее Life.ru рассказывал, чем опасны укусы диких животных и как правильно действовать после нападения. Специалисты предупреждали, что даже небольшая рана требует внимания, поскольку некоторые инфекции могут представлять серьёзную угрозу здоровью. Особенно важно своевременно оценить необходимость профилактики бешенства. При этом самостоятельно решать, когда прекращать назначенный курс прививок, нельзя.