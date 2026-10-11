В Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя

В Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей, которые ожидаются в ночь на понедельник, 12 октября. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России, уточнив, что предупреждение будет действовать в течение 12 часов.

«Предстоящей ночью в Подмосковье местами ожидается сильный дождь, жёлтый погодный уровень», — рассказал собеседник агентства.

Предупреждение вступит в силу в 22:00 воскресенья, 11 октября, и продлится до 10:00 понедельника. Жёлтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. При этом непосредственно в Москве аналогичное предупреждение пока не вводили.

По прогнозу синоптиков, ночью в столице температура составит от +9 до +11 градусов, в Подмосковье — от +6 до +11. Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Региональное управление МЧС также предупредило жителей Московской области о сильных осадках и призвало соблюдать осторожность. По прогнозу спасательного ведомства, днём 12 октября дождь ослабнет и будет небольшим, местами умеренным.

Ранее Life.ru сообщал, что аналогичное предупреждение действовало в Москве и Подмосковье с 9 по 10 октября, когда синоптики прогнозировали порывы до 15 м/с. Кроме того, в столичном регионе ожидались дожди, а температура воздуха могла подняться до +20 градусов.