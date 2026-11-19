Олимпийского чемпиона и четырёхкратного чемпиона мира по хоккею Юрия Ляпкина похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Спортсмен скончался после инсульта в возрасте 81 года.

Перед похоронами в подмосковной Балашихе состоялась церемония прощания с легендарным защитником сборной СССР. Она прошла непосредственно на льду дворца «Арена-Балашиха», который носит имя прославленного хоккеиста. Отпевание состоялось в храме Александра Невского.

Проводить Ляпкина в последний путь пришли президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, вместе с которым он выступал за советскую сборную, и глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Среди присутствовавших также были воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина.

С прощальными словами выступили двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и глава городского округа Балашиха Сергей Лукичёв.

Юрий Ляпкин стал олимпийским чемпионом в 1976 году на Играх в Инсбруке. В составе сборной СССР он также четырежды выигрывал чемпионаты мира — в 1971, 1973, 1974 и 1975 годах. Ещё трижды хоккеист становился чемпионом Европы.

На клубном уровне защитник выступал за воскресенский «Химик», московский «Спартак» и японский «Одзи Сейси». Особое место в его карьере занимают легендарные Суперсерии 1972 и 1974 годов, в которых советские хоккеисты встречались с канадскими профессионалами.

Ранее Life.ru сообщал о смерти олимпийского чемпиона и легендарного защитника сборной СССР Юрия Ляпкина. Спортсмен ушёл из жизни 17 ноября 2026 года. Его имя осталось в истории отечественного хоккея благодаря победам на крупнейших международных турнирах.