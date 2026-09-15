В Подмосковье третью ночь подряд объявили жёлтый уровень опасности из-за тумана

Жителей Московской области вновь предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявлен уже третью ночь подряд — предупреждение будет действовать с полуночи до утра 16 сентября.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на среду и утром местами по региону ожидается туман. Специалисты отмечают, что он может ухудшить видимость на дорогах и потребует от автомобилистов повышенной осторожности.

При этом ночь в столичном регионе обещает стать одной из самых холодных с начала осени. В Москве температура опустится до +5…+7 градусов, а местами возможны значения около +2 градусов.

В Подмосковье ночью воздух прогреется до +5…+10 градусов, однако в отдельных районах также не исключено похолодание до +2 градусов. Осадков при этом не ожидается — погода будет преимущественно сухой и малооблачной.

Днём ситуация изменится: в Москве температура поднимется до +17…+19 градусов, а в области ожидается до +20 градусов.

Ранее Life.ru писал, что в России ожидаются первые заморозки сразу в нескольких регионах. По прогнозу Гидрометцентра, ночью температура может опуститься ниже нуля в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Холодная погода также затронет часть Центральной России — в Тверской, Костромской и Ярославской областях местами ожидается до −1 градуса.