В подольском центре «Ясенки» восстановление участников СВО объединили с сопровождением их семей. Пока ветераны проходят реабилитацию, муниципальные службы помогают родственникам решать бытовые, медицинские и юридические вопросы, сообщает РИАМО.

Поддержка начинается с момента поступления военнослужащего в центр. Социальные координаторы занимаются конкретными потребностями семьи: от ремонта жилья до организации обучения детей. Муниципалитет стал постоянным куратором учреждения и взял под контроль благоустройство прилегающей территории. В том числе речь идёт об оснащении лесопарковой зоны специализированными уличными тренажёрами.

Для физического восстановления в «Ясенках» используют специализированный бассейн и лечебный дайвинг: занятия направлены на развитие координации и укрепление мышц. Ветераны с тяжёлыми ранениями также занимаются в первой в Подмосковье школе адаптивного картинга и тестируют отечественные экзоскелеты с голосовым управлением и встроенной электромиографией.