В Московской области детские кардиохирурги впервые восстановили митральный клапан сердца подростку с помощью малоинвазивной операции через небольшой разрез. Вмешательство провели специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля совместно с коллегами из Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пациенткой стала девочка-подросток с врождённым пороком сердца — недостаточностью митрального клапана. При таком заболевании створки клапана закрываются неплотно, из-за чего часть крови возвращается обратно в предсердие.

Диагноз девочке поставили ещё в дошкольном возрасте. Со временем заболевание прогрессировало и стало ухудшать качество её жизни. Врачи приняли решение провести хирургическое вмешательство.

Операцию выполнили через небольшой разрез под молочной железой — так называемую переднюю торакотомию. Хирурги восстановили створки митрального клапана, удалили избыток тканей и установили специальное опорное кольцо, обеспечивающее правильное смыкание.

«Мы реконструировали створки клапана, устранили избыточность тканей и установили опорное кольцо для правильного смыкания. Операция прошла успешно, без осложнений. Результаты показали, что клапан был герметичен и недостаточность устранена», — рассказал главный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

По словам специалиста, преимущество методики заключается в том, что после вмешательства остаётся практически незаметный рубец по сравнению с традиционной операцией с широким доступом через грудную клетку.

Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке. После полного восстановления, по оценке врачей, она сможет вернуться к привычной активности. В центре имени Рошаля планируют развивать малоинвазивную кардиохирургию, в том числе для операций на аортальном клапане и восходящей аорте.