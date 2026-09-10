В Подмосковье врачи спасли мужчину после удара током в 4 тысячи вольт

Мужчина, которого ударило током напряжением около четырёх тысяч вольт, пришёл в сознание спустя почти сутки. Пациента спасли врачи Ступинской больницы, сообщили в Минздраве Московской области.

Пострадавшего доставили на скорой помощи в состоянии комы. Его сразу поместили в отделение анестезиологии и реанимации.

Во время обследования медики установили, что путь электрического разряда затронул головной мозг. У мужчины развился отёк, поэтому пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и начали интенсивную терапию.

Почти через сутки пострадавший очнулся. После стабилизации состояния его отключили от ИВЛ и перевели в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Ранее в индийской Большой Нойде 25-летний певец Гаурав погиб от удара током, случайно коснувшись линии электропередачи напряжением 11 кВ возле окна гостиницы. Трагедию зафиксировала камера видеонаблюдения, после чего тело артиста направили на судебно-медицинскую экспертизу.