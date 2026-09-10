Выглянул в окно и погиб: Удар тока убил индийского певца в коридоре гостиницы

25-летний певец Гаурав погиб от удара током в гостинице в Большой Нойде, расположенной примерно в 40 километрах от Нью-Дели. Об этом сообщает India Today.

Артист приехал в отель вместе с подругой. Находясь в коридоре, он выглянул в окно и случайно коснулся рукой линии электропередачи напряжением 11 кВ. Мужчина погиб на месте.

Трагедию зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись помогла восстановить обстоятельства произошедшего. Прибывшие полицейские направили тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее Life.ru рассказывал, как в индийском штате Чхаттисгарх 46-летняя женщина погибла от удара молнии, возвращаясь домой после работы в поле. Во время сильной грозы она шла вдоль дороги с посудой на голове, когда разряд сбил её с ног. Родственники доставили пострадавшую с тяжёлыми ожогами в больницу, однако врачи не смогли её спасти.