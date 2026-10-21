В Подмосковье завели дело на сына, который терроризировал пожилую мать

В подмосковном Наро-Фоминске возбудили уголовное дело после сообщений о мужчине, который регулярно устраивал дебоши и пытался выставить собственную пожилую мать из дома. В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что расследование ведётся сразу по трём статьям УК РФ.

История получила огласку после выхода правовой телепрограммы, в которой рассказали о тяжёлом положении пенсионерки. По представленной журналистами информации, женщина постоянно живёт в страхе из-за поведения сына, который не оставляет попыток выгнать её из жилья. При этом многочисленные обращения за помощью к правоохранителям прежде не приносили результата.

Теперь следователи разбираются в обстоятельствах семейного конфликта. Дело возбуждено по статьям об истязании, самоуправстве с угрозой применения насилия и умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений. Сотрудникам СК предстоит установить причины произошедшего и проверить все изложенные сведения.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Пермского края, которого обвинили в многолетних издевательствах над сожительницей. По версии следствия, 34-летний мужчина из Краснокамска регулярно избивал женщину, угрожал расправой и запрещал общаться с близкими. Насилие продолжалось даже во время её беременности, а после рождения дочери обвиняемый однажды бросил потерпевшей в лицо бутылочку с детской смесью. Помимо физического давления, он заставил спутницу оформить кредиты примерно на миллион рублей, продать автомобиль и уволиться с работы. Сбежать вместе с ребёнком пострадавшей удалось лишь в конце лета 2025 года, после чего она обратилась в полицию. Сам мужчина вину не признал, а рассмотрение уголовного дела назначили на 31 августа.