В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, обвиняемой в участии в коррупционной схеме. По версии следствия, чиновники получили более 84 миллионов рублей за содействие в выделении квот на привлечение иностранных работников, сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, с июня 2019 года по декабрь 2023-го обвиняемая действовала в составе организованной группы, куда входили должностные лица двух региональных министерств — социального развития и инвестиций, промышленности и науки. За денежное вознаграждение они обеспечивали принятие положительных решений по заявкам компаний на привлечение иностранной рабочей силы.

Всего следователи установили 178 эпизодов преступной деятельности участников схемы. К уголовной ответственности привлечены более 70 человек, причём 40 фигурантам суды уже вынесли обвинительные приговоры.

В рамках расследования на имущество всех фигурантов наложили арест на общую сумму свыше 120 миллионов рублей.