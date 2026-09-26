В подмосковной Истре 26 сентября объявили беспилотную опасность

В подмосковной Истре в ночь на 26 сентября объявили беспилотную опасность. Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в своём канале на платформе MAX.

Жителей и гостей округа призвали сохранять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.

На фоне беспилотной опасности ограничения затронули работу столичного авиаузла. По данным Росавиации, аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолёты по согласованию с соответствующими органами.

Тем временем в Северском районе Краснодарского края погибли люди в результате атаки беспилотников. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, возгорания зафиксированы на территории двух предприятий района.