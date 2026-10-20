В подполье заявили об усилении оттока жителей Украины перед зимой

В октябре украинцы стали активнее покидать страну перед зимой. На пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» ожидание достигает 40 часов, на «Рава-Русской» — превышает сутки. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.

По его словам, люди опасаются зимних отключений электричества, не видят перспектив скорого прекращения огня и сталкиваются с ухудшением условий жизни. Источник утверждает, что в некоторых районах Киева свет сейчас дают всего на полтора-два часа в сутки.

Среди других причин он назвал бюджетные трудности: дефицит украинской казны на 2026 год, по его данным, приближается к 2 трлн гривен, а на оборону не хватает $27 млрд. На фоне сокращения расходов, задержек выплат и роста цен жители, как считает представитель подполья, всё чаще решают уехать.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что временная защита для украинцев в стране будет продлена. Это заявление он сделал 19 октября, когда истекал срок действия программы временного защищённого статуса (TPS) для граждан Украины. Министерство внутренней безопасности США также подтвердило, что обладатели этого статуса пока смогут оставаться в стране.