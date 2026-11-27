Польские зоозащитницы попытались помешать возвращению в Россию двух заблудившихся собак, самостоятельно пересёкших государственную границу. Об этом глава гмины Бранево Якуб Борнус рассказал Польскому агентству печати (PAP).

Двух дворняжек, серую и рыжую, заметили на погранпереходе Гжехотки около двух недель назад. Сотрудники муниципалитета забрали животных, купили им корм и поводки. Поиски хозяев через социальные сети не увенчались успехом.

Собак собирались отправить в приют в городе Тчеве, однако ветеринар обнаружил у обеих российские микрочипы. После этого местные власти обратились к пограничникам для организации передачи животных.

Против такого решения выступили представительницы центра реабилитации животных в Елонках. Они предложили бесплатно взять дворняжек под свою опеку и развернули в Интернете кампанию против их возвращения.

«Они никоим образом не доказали, что являются их владельцами, поэтому по международному соглашению собаки сегодня возвращаются в Россию», — заявил Борнус.

По словам чиновника, подобные случаи происходят один-два раза в год. Недавно польские пограничники вернули российским коллегам заблудившегося коня, а несколько лет назад Россия передала Польше случайно пересёкшее границу стадо коров.

Ранее финские пограничники вернули в Мурманскую область заблудившуюся лайку по кличке Нота. Обессиленную собаку обнаружили местные охотники в Лапландии. Разыскать её владельца удалось благодаря объявлению в российских социальных сетях.