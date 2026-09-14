В Польше поймали словака, разыскиваемого за покушение на Украине

В Польше задержали 56-летнего гражданина Словакии, которого разыскивал Интерпол по делу о покушении на Украине. Об этом сообщили в полиции Силезского воеводства.

Операцию провели сотрудники уголовного отдела полиции Катовиц совместно с коллегами из Ченстоховы. Подозреваемого нашли на территории города Ченстохова. По версии польских правоохранителей, мужчину наняли для совершения убийства на Украине. Он якобы несколько раз выстрелил в потерпевшего, однако тот выжил.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции. В 2024 году его задерживали по делу о мошенничестве и участии в организованной группе, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных долларов, евро и польских злотых.

Сейчас польские власти решают вопрос о возможной выдаче мужчины Украине, которая инициировала его международный розыск. Обстоятельства покушения и предполагаемые заказчики преступления устанавливаются. Официальные подробности дела пока не раскрываются.

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