В Польше проходят учения 2,8 тысячи военнослужащих «коалиции желающих»
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В Польше проходят учения почти трёх тысяч европейских военных на случай отправки контингента на Украину. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Манёвры организованы примерно в 100 километрах от украинской границы. Военнослужащие проходят подготовку в рамках инициативы «коалиции желающих», которая рассматривает возможность размещения международных сил на украинской территории после заключения мирного соглашения.
Ранее Life.ru рассказывал об учениях европейских стран в Польше. В тренировках под руководством Великобритании и Франции задействованы около 2800 военнослужащих из 11 государств. Участники отрабатывают переброску подразделений, снабжение и взаимодействие между национальными контингентами.
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