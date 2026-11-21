В Польше проходят учения почти трёх тысяч европейских военных на случай отправки контингента на Украину. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Манёвры организованы примерно в 100 километрах от украинской границы. Военнослужащие проходят подготовку в рамках инициативы «коалиции желающих», которая рассматривает возможность размещения международных сил на украинской территории после заключения мирного соглашения.

Ранее Life.ru рассказывал об учениях европейских стран в Польше. В тренировках под руководством Великобритании и Франции задействованы около 2800 военнослужащих из 11 государств. Участники отрабатывают переброску подразделений, снабжение и взаимодействие между национальными контингентами.