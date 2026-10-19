В Польше разгорелся шпионский скандал из-за курсанта с украинским паспортом

В Польше военная жандармерия задержала слушателя курсов резервистов Военно-медицинской академии в Лодзи по подозрению в шпионаже. Мужчина, имеющий польское и украинское гражданство, предположительно собирал сведения о военной технике. Информацию о задержании подтвердил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По словам чиновника, подозреваемый интересовался определёнными видами оборудования, используемого польскими вооружёнными силами. При этом подробности расследования представитель Минобороны раскрывать не стал.

«Я не могу говорить о деталях, но я могу подтвердить, что произошло задержание слушателя Военно-медицинской академии, который однозначно дал понять, что он является тем, кто собирает информацию об определённых видах оборудования в польской армии», — рассказал Томчик на пресс-конференции.

Задержание произошло 16 октября по поручению прокуратуры района Лодзь-Полесье. Как выяснила газета Rzeczpospolita, к операции также привлекли сотрудников польской Службы военной контрразведки.

При задержанном, по данным журналистов, обнаружили несколько мобильных телефонов, комплекты документов и печати, а также крупную сумму наличных в разных валютах и золото. Мужчина проходил офицерскую подготовку и, как уточнил Томчик, получил польское гражданство сравнительно недавно.

Польские СМИ сообщают, что 19 октября суд должен рассмотреть вопрос о заключении подозреваемого под стражу. На кого именно он предположительно собирал информацию, пока неизвестно. Его причастность к шпионской деятельности предстоит установить следствию.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Польше помощника военного атташе Казахстана на Украине по делу о шпионаже. В августе 2025 года польские власти арестовали мужчину, которого подозревали в разведывательной деятельности. Подробности обвинений публично не раскрывались.