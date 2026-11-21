В Польше с памятника советским воинам сняли звёзды и памятные таблички
Обложка © Место Памяти
В польском городе Хоцивель с памятника советским воинам сняли две пятиконечные звезды и памятные таблички. Демонтаж обнаружили 17 ноября во время проверки мемориалов в Западно-Поморском воеводстве, сообщило посольство России в Варшаве. Дипломаты выразили польским властям решительный протест.
С монумента также исчезли надписи «Героям Советского Союза», имена удостоенных этого звания военнослужащих и дата «1945». В дипмиссии подчеркнули, что демонтаж провели без согласования с российской стороной. При этом памятник включён в совместный перечень мест памяти советских воинов, составленный Москвой и Варшавой 22 апреля 1997 года.
Российские дипломаты считают произошедшее нарушением двустороннего соглашения от 22 февраля 1994 года, предусматривающего сохранность и надлежащее содержание воинских мемориалов. По оценке посольства, демонтаж стал ещё одним проявлением политики пересмотра исторической памяти о роли Красной армии во Второй мировой войне.
«Требуем от польской стороны принять все необходимые меры для скорейшего восстановления памятника в его первоначальном виде», — говорится в заявлении. Соответствующие обращения направлены в МИД Польши, Министерство культуры и национального наследия, а также руководству Западно-Поморского воеводства.
Ранее Life.ru сообщал, что в казахстанском Таразе полностью восстановили памятник 72 неизвестным красноармейцам, разрушенный вандалами. Мемориал установлен на месте захоронения советских солдат, умерших от ран в эвакуационных госпиталях во время Великой Отечественной войны. Ремонт провели местные власти после обращения российских дипломатов. Генконсульство РФ поблагодарило руководство региона за оперативное восстановление стелы, расследование акта вандализма продолжается.