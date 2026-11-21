В польском городе Хоцивель с памятника советским воинам сняли две пятиконечные звезды и памятные таблички. Демонтаж обнаружили 17 ноября во время проверки мемориалов в Западно-Поморском воеводстве, сообщило посольство России в Варшаве. Дипломаты выразили польским властям решительный протест.

С монумента также исчезли надписи «Героям Советского Союза», имена удостоенных этого звания военнослужащих и дата «1945». В дипмиссии подчеркнули, что демонтаж провели без согласования с российской стороной. При этом памятник включён в совместный перечень мест памяти советских воинов, составленный Москвой и Варшавой 22 апреля 1997 года.

Российские дипломаты считают произошедшее нарушением двустороннего соглашения от 22 февраля 1994 года, предусматривающего сохранность и надлежащее содержание воинских мемориалов. По оценке посольства, демонтаж стал ещё одним проявлением политики пересмотра исторической памяти о роли Красной армии во Второй мировой войне.

«Требуем от польской стороны принять все необходимые меры для скорейшего восстановления памятника в его первоначальном виде», — говорится в заявлении. Соответствующие обращения направлены в МИД Польши, Министерство культуры и национального наследия, а также руководству Западно-Поморского воеводства.