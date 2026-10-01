В Польше три человека попали в госпиталь после вскрытия письма из Германии

Двое военнослужащих и один гражданский почувствовали себя плохо после вскрытия письма из Германии в польском городе Новая Демба. Инцидент произошёл в подразделении Военной жандармерии, сообщает радиостанция RMF FM.

«В конверте находилась открытка. При этом из конверта не высыпалось никаких веществ», — говорится в сообщении.

У троих пострадавших появилось раздражение кожи на лице и руках. Их доставили в госпиталь. Ещё четверых военнослужащих, которые находились рядом, изолировали, хотя подобных симптомов у них не было.

Из здания эвакуировали 133 человека. На месте работали специалисты химического спасательного подразделения. К расследованию подключились Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в логистическом центре DHL в немецкой общине Лайцен нашли не менее трёх отправлений со следами ртути. Полиция ограничила доступ на территорию объекта. Управление полиции Нойбранденбурга объявило о начале масштабной операции. Один из работников центра пожаловался на недомогание, других сведений о состоянии сотрудников не приводили.