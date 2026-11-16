В Польше за год задержали 15 человек, подозреваемых в диверсиях и саботаже на железной дороге. За это время правоохранители начали 13 расследований, однако только четыре случая пока признаны подтверждёнными актами диверсии или саботажа. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на сведения, полученные её журналистом.

Задержания проходили в рамках масштабной операции TOR, которую польские власти начали в ноябре 2025 года после подрыва железнодорожных путей в населённом пункте Мика Мазовецкого воеводства.

Среди наиболее серьёзных эпизодов — взрыв на путях, повреждение контактной сети и установка специальных металлических конструкций на рельсах в районе населённого пункта Голомб Люблинского воеводства. По данным польской прокуратуры, такие устройства могли привести к сходу поездов с рельсов и создать угрозу жизни пассажиров.

Всего за год силовики начали 13 разбирательств по подозрению в диверсиях и саботаже. Четыре случая подтвердились, обстоятельства остальных продолжают выяснять. При этом не уточняется, сколько из 15 задержанных непосредственно связаны с подрывом путей в ноябре прошлого года.

Масштаб операции оказался внушительным. По информации RMF FM, за год к охране железнодорожной инфраструктуры привлекались почти 265 тысяч полицейских, более 130 тысяч сотрудников железнодорожной охраны и около 90 тысяч военнослужащих.

Помимо предполагаемых диверсий, во время патрулирования выявили 18 других преступлений и два административных правонарушения. По этим эпизодам задержали ещё 11 человек. Среди происшествий — ложное сообщение о бомбе, вмешательство в работу железнодорожной стрелки и стрельба по пассажирскому вагону из пневматического оружия.

Польские власти пока не собираются сворачивать операцию TOR. Тысячи сотрудников силовых структур продолжают ежедневно патрулировать железнодорожные пути и прилегающие объекты.

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше передали в суд дело украинца, обвиняемого в содействии подготовке диверсий на железной дороге. По версии польского следствия, мужчина помогал предполагаемым исполнителям изучать местность и выбирать места для установки взрывчатки и металлических конструкций на рельсах.