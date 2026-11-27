В Польше подходит к концу расследование авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. Международная группа экспертов установила четыре ключевых фактора крушения самолёта Ту-154М, пишет Национальная прокуратура Польши.

Первой причиной катастрофы специалисты назвали слишком позднее начало снижения. Из-за этого самолёт терял высоту со скоростью 7–9 метров в секунду при оптимальном показателе около пяти метров в секунду. В результате экипаж не смог обеспечить стабильный заход на посадку.

Второй фактор связан с ошибочной оценкой высоты полёта. Примерно за минуту до крушения система предупреждения об опасном сближении с землёй TAWS подала первый сигнал тревоги. Спустя три секунды пилоты изменили настройки барометрического высотомера, после чего прибор начал завышать реальную высоту на 150 метров.

Кроме того, экипаж продолжил снижение ниже минимально допустимой высоты в 120 метров, хотя пилоты не видели взлётно-посадочную полосу, а погодные условия не позволяли безопасно приземлиться. Четвёртым фактором эксперты назвали запоздалое решение об уходе на второй круг. К этому моменту бортовая система уже предупреждала экипаж об угрозе столкновения с землёй.

Международная группа специалистов исключила техническую неисправность воздушного судна и взрыв на борту из числа причин катастрофы. По словам Новака, расследование приближается к финальной стадии. Пока прокуратура не знает, успеет ли принять окончательное решение до 31 декабря 2026 года или ей потребуется дополнительное время.

Польская прокуратура также продолжает расследование в отношении трёх российских авиадиспетчеров. Они находятся в розыске, поэтому следователи пока не предъявили им обвинения лично.