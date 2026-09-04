В польском сейме депутаты буквально облаяли министра обороны Косиняка-Камыша

В польском Сейме оппозиционные депутаты устроили необычную акцию во время выступления министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Когда политик поднялся на трибуну, в зале раздался лай.

Депутаты лают на министра обороны Польши. Видео © X / Jakub Stefaniak

По данным PoslatNews.pl, инцидент произошёл на фоне жарких споров вокруг назначения нового судьи Конституционного трибунала. Представители оппозиции выступали против кандидатуры Мацея Берека, обсуждение сопровождалось резкими заявлениями с обеих сторон.

Поводом для конфликта стало выступление представителя президентской канцелярии Збигнева Богуцкого. Он заявил, что кандидат якобы не соответствует требованиям по профессиональному стажу, и призвал депутатов принимать решение, исходя из интересов страны, а не политических расчётов.

После этого к трибуне вышел глава Минобороны Польши. Он назвал выступление представителя президента беспрецедентным случаем и обвинил прежние власти в политизации Конституционного трибунала.

Во время речи министра, когда он заявил, что оппоненты опасаются восстановления судебной системы, поскольку это может привести к ответственности, часть депутатов от партии «Право и справедливость» начали гавкать и выкрикивать оскорбления.

Ранее депутат польского Сейма предложил депортировать из Польши безработных украинцев призывного возраста и отправить их на военную службу на Украине. По его словам, речь идёт о мужчинах 25–60 лет, которых можно было бы привлечь для пополнения украинской армии.