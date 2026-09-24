В польском Жешуве начали сносить памятник Красной армии, простоявший 75 лет

В польском Жешуве начали демонтаж памятника Благодарности Красной армии, простоявшего в центре города 75 лет. Работы на площади Жертв гетто должны завершиться до 30 ноября.

Монумент установили в 1951 году. Высота обелиска составляет около 8,5 метра. Рабочие уже приступили к разбору его скульптурных элементов. Снятую с памятника скульптуру передадут в Музей техники и милитариев Жешува. Барельефы с основания перенесут на кладбище советских воинов на Львовской улице. Остальные части конструкции планируется снести и вывезти.

В польском Жешуве начали сносить 75-летний памятник Красной армии. Видео © X/Visegrád 24

Ещё до демонтажа скульптуры из-под памятника извлекли урну с землёй с полей сражений, а также мест казней и гибели мирных жителей региона. Её перенесли в общую могилу жертв террора на кладбище Побитно.

Споры о судьбе монумента продолжались несколько лет. Польский Институт национальной памяти выступал за его полное удаление из общественного пространства, называя объект элементом прославления коммунистической системы.

Посольство России в Польше выразило решительный протест местным властям и призвало немедленно прекратить работы по демонтажу памятника в Жешуве, принять меры по приведению его в первоначальное состояние, а также не допускать подобного в будущем. Дипломаты направили обращения в Министерство культуры и национального наследия Польши, а также Подкарпатскому воеводе и МИД страны.

«Варварская политика польских властей по уничтожению всего того, что олицетворяет свидетельство неоценимого подвига солдат и офицеров Красной Армии в освобождении Польши от нацистских захватчиков, продолжает осуществляться ускоренными темпами. Принимаются все возможные усилия для того, чтобы заставить польский народ забыть о тех, кто внес решающий вклад в полную и безоговорочную победу над Третьим рейхом», — возмутились в дипмиссии.

Ранее Life.ru писал, что в Эстонии демонтированный памятник жертвам фашизма в Курессааре намерены пустить на щебень. Монумент перенесли в 2025 году, тогда же власти эксгумировали останки более 200 местных жителей, казнённых нацистами. Сейчас разобранный памятник хранится на складе частной компании, занимавшейся демонтажом, а договор на хранение действует до октября.