Вечером 28 ноября в украинском городе Полтаве прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В Полтавской области действует режим воздушной тревоги. Подробности происшествия не приводятся.

Ранее 28 ноября в Кременчуге Полтавской области в результате атаки беспилотников пострадало частное предприятие. О повреждениях сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Название предприятия и характер повреждений местные власти не раскрыли.